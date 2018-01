Seleção está escalada para amistoso Com apenas um dia de treino, a Seleção Brasileira está escalada para o amistoso contra a China, amanhã, na cidade de Guangzhou, no jogo que marca a reestréia da dupla do tetra, Parreira/Zagallo. Com a chegada dos seis últimos jogadores - Gilberto Silva, Amoroso, Júlio César, Anderson Polga, Luisão e Kléberson - Carlos Alberto Parreira conseguiu comandar um treino coletivo. O técnico praticamente manteve a base do time que foi campeão na Ásia, no meio do ano passado, mas mudou o esquema de jogo. Ao invés do 3-5-2 de Scolari, Parreira montou a equipe no 4-4-2. Sem Edmílson e Juan, cortados por contusão, e Roque Junior, com dores no ombro, Parreira escalou o miolo da zaga com dois jogadores que atuam no Brasil - Luisão (Cruzeiro) e Anderson Polga (Grêmio). Outra alteração em relação ao time de 2002 foi no meio-de-campo, com a entrada de Zé Roberto. Dida, que esteve na Copa mas ficou na reserva de Marcos, ganhou nova chance e será o titular. Se Roque Junior for mesmo vetado pelo departamento médico, a equipe que deve começar a partida contra a China, terá Dida; Cafu, Luisão, Anderson Polga e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Kléberson, Ronaldinho Gaúcho e Zé Roberto; Ronaldo e Rivaldo. O jogo começa às 9h45 desta quarta-feira.