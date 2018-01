Seleção está quase completa na China A seleção brasileira que enfrenta a China em amistoso na quarta-feira está quase completa. Na tarde desta segunda-feira, 13 jogadores que atuam no futebol europeu desembarcaram na cidade de Guangzhou, local do jogo. Eles se juntaram a Juninho Pernambucano e Ronaldinho Gaúcho, que chegaram à cidade pela madrugada, junto com a comissão técnica. Dos 21 jogadores chamados pelo técnico Carlos Alberto Parreira - Edmilson e Juan foram desconvocados por contusão - Cafu, Adriano, Júnior, Rivaldo, Ronaldo, Emerson, Zé Roberto, Roque Júnior, Roberto Carlos, Denilson, Flávio Conceição, Belletti e Dida se apresentaram à tarde. Dos ?europeus?, ainda não chegaram à China o meio-campista Gilberto Silva e o atacante Amoroso. Os dois tinham compromissos na Inglaterra e Alemanha, respectivamente, e deverão se apresentar somente amanhã, junto com os atletas que atuam no Brasil: o goleiro Julio César, os zagueiros Luisão e Anderson Polga e o meio-campista Kléberson. Como os 13 que vieram da Europa chegaram com grande atraso, Parreira decidiu cancelar o treino previsto para esta segunda-feira. Com isso, o time deverá ir para o amistoso com apenas um treinamento coletivo.