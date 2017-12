Seleção está quase completa na Irlanda A seleção brasileira sofreu nesta segunda-feira mais uma baixa. O meia Juninho Pernambucano, do Lyon, da França, foi cortado da equipe que nesta quarta-feira enfrenta a Irlanda, em Dublin, em amistoso de preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta sofreu uma lesão no joelho na vitória de sua equipe sobre o Auxerre, no domingo, pelo Campeonato Francês, e deverá ficar afastado dos gramados nas próximas semanas. Parreira não convocará nenhum outro jogador para seu lugar. Antes dele, o time já havia perdido o volante Emerson, também por contusão. No dia 5 de fevereiro, Fábio Rockemback foi chamado para a vaga. Da equipe convocada por Parreira, apenas dois jogadores atuam no Brasil - o goleiro Marcos e o atacante Luis Fabiano. Os demais, já estão na Europa. No meio da tarde desta segunda-feira, a delegação já estava quase completa. Faltavam apenas três jogadores: Kleberson (Machester United), Belletti (Villareal) e Juninho Paulista (Middlesbrough), que são esperados até o final da tarde (horário brasileiro). Os outros já haviam se apresentado ao treinador. O Brasil enfrentou a República da Irlanda três vezes - ganhou duas e perdeu uma. O primeiro confronto se deu em maio de 74. As seleções se enfrentaram no Maracanã e o Brasil venceu por 2 a 1. No segundo, em 82, uma goleada: Brasil 7 a 0, no estádio Parque Sabiá, em Uberlândia. A única derrota aconteceu em 87, no Estádio Landsdowner Road Stadium, justamente o local da partida de quarta.