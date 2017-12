Seleção estréia novo uniforme na Irlanda Ao preço de R$ 140,00, chega nesta sexta-feira às lojas a nova camisa da seleção brasileira confeccionada pela Nike e lançada nesta quinta-feira, durante um evento comemorativo no Maracanã. A peça é a mais leve já produzida pela multinacional, 155 gramas (o modelo usado durante a Copa do Mundo de 2002 pesava 188 gramas). Antes da cerimônia, policiais ainda apreenderam uma grande quantidade de diversos materiais pirateados da equipe, vendidos principalmente a turistas ao redor do estádio. O objetivo do novo material é o de reduzir o peso e o volume da camisa, o que originou o nome da linha de produtos: "Distração Zero". A tecnologia usada no uniforme também proporciona um melhor controle da temperatura do corpo, tornando-o mais confortável, além de impermeável. "O fato de a camisa ser mais leve e colar mais ao corpo do atleta é bom porque assim fica difícil de os adversários tentarem parar uma jogada puxando-a", disse o técnico bicampeão Mundial com as seleções sub-17 e sub-20, Marcos Paquetá. As pesquisas para a confecção do novo uniforme, que inclui roupa de treino, inverno, apresentação, uma linha mirim, além de outros três modelos para os torcedores, duraram dois anos. A cerimônia de lançamento, apresentada pelo vocalista Samuel Rosa, do grupo Skank, começou com um vídeo destacando o "futebol moleque" dos jogadores brasileiros. O técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, e craques como o artilheiro Ronaldo e o lateral-esquerdo Roberto Carlos, ambos do Real Madrid, além do atacante Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, gravaram depoimentos destacando a técnica que "somente" os atletas do Brasil possuem. Para encerrar o evento, o zagueiro campeão mundial sub-20 Adaílton, do Vitória, o meia campeão Mundial sub-17 Júnior, do Vasco, e o goleiro Júlio César, do Flamengo, apareceram no gramado do Maracanã já vestidos com os novos modelos. A polêmica camisa interna, que incomodou alguns jogadores, persistiu no uniforme, mas agora é opcional. O material foi aprimorado e disponibilizado com a tecnologia "Dri-FIT" ou Nike "Sphere". Sábado, a Nike lançará a camisa oficial das outras 11 seleções por ela patrocinadas, dentre as quais, Holanda, Portugal, Turquia, Rússia e Estados Unidos. Todas estrearão o novo uniforme na próxima semana, durante a realização de amistosos, inclusive o Brasil, contra a Irlanda, no dia 18.