Seleção esvaziada na Copa América O técnico Carlos Alberto Parreira surpreendeu e deixou fora da lista da Copa América todos os titulares da seleção e não somente os grandes destaques da equipe, como Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos e Ronaldinho Gaúcho. Ele anunciou nesta quarta-feira a relação dos 22 atletas que vão participar da competição, entre 6 e 25 de julho, no Peru, e incluiu o nome do atacante Vágner Love, do Palmeiras, pela primeira vez convocado para a seleção. Dos pentacampeões mundiais, apenas um foi lembrado: o meia Kleberson, do Manchester United. Apesar de não contar com os principais atletas, Parreira disse ter condições de montar um time competitivo para disputar o título da Copa América. E deixou clara intenção de fazer do torneio um laboratório para eventuais mudanças no decorrer das Eliminatórias do Mundial de 2006. "Vou analisar e avaliar o grupo, sempre pensando no futuro; esse time é bom, tem excelentes jogadores", disse o treinador. "Dependendo do rendimento e das necessidades, alguns podem até ser mantidos no time." O técnico reconheceu que vai ter dificuldade com a falta de entrosamento. "É uma equipe formada às últimas horas, devido às circunstâncias." Parreira poupou os titulares para que possam descansar durante o período das férias, pelo calendário europeu, e voltem em boa forma para a seqüência das eliminatórias. Disse ter informações de que outras equipes também não vão levar a força máxima para a Copa América. Citou o exemplo do Chile, que será representado no torneio pela seleção sub-23. "A agenda dos atletas vai estar repleta novamente depois de julho. Em agosto, deve haver um amistoso do Brasil com a Itália, em Nova York, e os compromissos com a seleção e com os clubes vão continuar em ritmo acelerado." O treinador não quis se estender sobre as virtudes dos convocados. Sobre Vagner Love, disse que o atacante despontou no Palmeiras, vem crescendo gradativamente, é jovem e talentoso, e precisa ser observado de perto. Parreira foi direto ao comentar declarações de Felipe de que viajara com a seleção para passear, numa referência aos dois últimos jogos da seleção, contra Argentina e Chile, em que nem sequer ficou relacionado no banco de reservas. "O Felipe é inteligente, até duvido que tenha dito isso. Se por acaso falou, que fique claro que não gostei. O Kleberson, um campeão do mundo, também viajou, não jogou e não disse que passeou." Parreira negou que houvesse recebido algum pedido especial para a liberação de jogadores e criticou duramente a realização da Copa América a cada dois anos. "Do jeito que está, é uma anomalia. Tem de voltar ao formato anterior, ser disputada de quatro em quatro anos, como a Copa Européia." O treinador admitiu que poderá abrir mão de alguns convocados no dia 30, data de jogos finais pela Copa do Brasil e Taça Libertadores da América. Como o Flamengo tem chances de chegar ao título do campeonato nacional, pode conseguir a liberação momentânea do goleiro Júlio César e de Felipe. No caso da Libertadores, ele está de olhos voltados para o São Paulo e pode deixar Luís Fabiano e Gustavo Nery fora dos treinos iniciais em Teresópolis, na região serrana do Rio. A seleção seguiria para o local no dia 23, mas houve mudança na programação. A apresentação na Granja Comary foi adiada para o dia 28. O Brasil está no Grupo C da Copa América. Estréia na competição dia 8 de julho, contra o Chile. Depois, enfrenta a Costa Rica, dia 11. E encerra sua participação na primeira fase, em confronto com o Paraguai, dia 14. Todos esses jogos vão ser realizados em Arequipa, cidade história do Peru, escolhida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para abrigar a seleção na primeira fase da Copa. Veja os convocados para a Copa América Goleiros Júlio César (Flamengo) Fábio (Vasco) Laterais Mancini (Roma) Maicon (Cruzeiro) Gustavo Nery (São Paulo) Gilberto (São Caetano) Zagueiros Cris (Cruzeiro) Bordon (Stuttgart) Juan (Bayer Leverkusen) Luisão (Benfica) Meio-campistas Dudu Cearense (Kashima Reysol) Renato (Santos) Felipe (Flamengo) Kléberson (Manchester United) Alex (Fernerbahçe) Diego (Santos) Júlio Baptista (Sevilha) Edu (Arsenal) Atacantes Adriano (Inter Milão) Ricardo Oliveira (Sevilha)) Vágner Love (Palmeiras) Luís Fabiano (São Paulo)