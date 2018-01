Seleção: falsa ameaça de bomba Além de um grande atraso em relação ao previsto, a chegada da seleção brasileira à Guangzhou, na China, foi marcada por um incidente. Autoridades chinesas tiveram de investigar ameaças de bomba no aeroporto de Baiyn, onde a delegação desembarcou na noite de segunda-feira. Segundo informou a imprensa chinesa nesta terça, vários locais foram evacuados como medida de precaução. De acordo com o diário Information Daily, autoridades aeroportuários receberam telefonemas anônimos por volta do meio-dia de segunda, dizendo que haviam sido colocadas três bombas em diferentes locais. Depois de um minucioso trabalho de buscas, os policiais concluíram que a ameaça não havia se confirmado. Em nenhum momento, segundo o jornal, a ameaça chegou a ser divulgada pela polícia.