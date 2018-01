Seleção fará amistoso contra o Verdy A seleção brasileira fará amistoso com o Verdy, em Tóquio, no dia 26 de maio, antes de estrear na Copa das Confederações. A equipe do técnico Émerson Leão estréia no torneio contra Camarões, no dia 31. Em seguida, enfrenta Canadá (2 de junho) e Japão (dia 4). O compromisso mais recente da seleção, no entanto, será no dia 25, na partida com o Peru, no Morumbi, pelas Eliminatórias para a Copa de 2002.