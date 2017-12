Seleção fará jogo-treino à tarde Depois de uma manhã sem nenhuma atividade física, a seleção brasileira deverá realizar um jogo-treino contra a Portuguesa (RJ), nesta terça-feira à tarde. O treinamento está previsto para começar às 15 horas, na Granja Comary, a concentração oficial da CBF, em Teresópolis (RJ). O Brasil se prepara para a partida contra o Uruguai, dia 1º de julho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Montevidéu. O técnico Luiz Felipe Scolari, aguarda com expectativa o resultado do exame que Mauro Silva deverá realizar agora pela manhã, no Hospital das Clínicas de Teresópoilis. O volante - considerado titular absoluto e que deverá ser indicado o capitão do time - está ameaçado de ficar de fora da partida contra o Uruguai. Nos treinos de ontem, ele sentiu fortes dores na coxa direita. O médico da seleção Rodrigo Lamar suspeita de contratura muscular. No jogo-treino da tarde, Silva deverá ser substituído por Fábio Rochemback.