Seleção fará só 3 jogos antes da Copa A seleção brasileira só terá mais três compromissos até o início dos treinos, já na Europa, para a disputa da Copa do Mundo de 2006. Para o técnico Carlos Alberto Parreira, isso é muito pouco. "O ideal seria que houvesse outras datas para amistosos. Mas esse será um problema de todas as seleções", reconheceu. O Brasil vai enfrentar os Emirados Árabes e uma outra equipe do Oriente Médio, ambos em novembro. E depois, em março, disputará mais um jogo ainda sem adversário definido - provavelmente, na Europa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estuda a possibilidade de programar pelo menos dois amistosos a partir de maio, quando a seleção já estará na Europa, na preparação final para a Copa da Alemanha. Os jogos poderiam ser contra clubes da segunda divisão do futebol alemão e funcionariam como treinos - assim, o time do Brasil se apresentaria sem o uniforme oficial e a partida seria interrompida para instruções a critério de Parreira. O técnico já deixou claro que não utilizará a Granja Comary, a concentração oficial da seleção, em Teresópolis, na região serrana do Rio, para períodos de treinamentos para a Copa. O local pode servir apenas para abrigar os jogadores durante a fase de testes físicos e exames clínicos, antes da viagem para a Europa, em maio. Assim, o grupo irá se preparar pelo menos por 20 dias, provavelmente na Alemanha, antes da estréia no Mundial. Outra decisão do treinador é evitar a divisão da ocupação dos hotéis, na Alemanha, entre a seleção brasileira e a imprensa. Ele considera a medida essencial para preservar a privacidade dos atletas. De acordo com o andamento da competição, porém, isso deve ser difícil, pois algumas cidades alemãs não vão dispor de hotéis reservados somente para delegações da Copa do Mundo.