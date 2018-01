Seleção faz 3 a 0 no 1º tempo A Seleção Brasileira não encontrou nenhuma dificuldade e, sem fazer grande esforço, terminou o primeiro tempo da partida contra Hong Kong vencendo por 3 a 0. Os gols foram marcados por Lúcio e Roberto Carlos e Ricardo Oliveira. Contra o adversário de pior ranking da história da Seleção, o jogo chegou a ser monótono. Hong Kong colocou praticamente todos os seus jogadores no campo de defesa e assistiu o Brasil tocar a bola de um lado a outro. Nos momentos em que forçou, o time brasileiro marcou. Apesar da fagilidade do adversário, Parreira gostou do que viu. ?Foram 22 finalizações e só fizemos três, mas está ótimo. O time criou muitas oportunidades, mostrou eficiência na marcação e teve boas saídas em velocidade. Independente do adversário, a Seleção foi muito bem até aqui?, disse o treinador. No segundo tempo ele deve promover algumas mudanças.