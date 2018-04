Seleção faz ensaio para final de 2006 Quando a Seleção Brasileira colocar os pés no gramado perfeito do novo Estádio Olímpico de Berlim, para o amistoso contra a Alemanha, às 15h45 desta quarta-feira, a cabeça do técnico Carlos Alberto Parreira e de seus jogadores vai estar bem longe. Mais exatamente na tarde de 9 de julho de 2006, final da Copa, dia em que dois grandes times decidirão mais uma vez, ali mesmo, quem tem o melhor futebol do mundo. "Espero que a história se repita", disse o treinador brasileiro, grande interessado em que os dois finalistas de 2006 sejam os mesmos times que nesta quarta-feira se enfrentarão pela 19ª vez desde maio de 1963 - de lá para cá os brasileiros ganharam 11 vezes, empataram quatro e perderam apenas três. A última vitória (2 a 0) do Brasil foi justamente na final da Copa da Coréia do Sul e do Japão. "Estarão em campo os donos de oito títulos mundiais e que chegaram a mais quatro finais", calculou Parreira, colocando peso nas costas de seus jogadores. Apesar da importância do jogo para efeito moral e de estatísticas, a verdade é que poucas vezes se vivenciou um período de tanta tranqüilidade na Seleção. Tanto que nesta terça-feira à tarde, no treino de reconhecimento realizado no Estádio Olímpico, o treinador anunciou mudanças no time líder das Eliminatórias e que vem de uma vitória contra a Bolívia sem provocar o mínimo abalo: o zagueiro Juan, do Bayer Leverkusen, e que esteve fora do último jogo por contusão, volta a fazer companhia a Roque Júnior na defesa. E Edmílson fica com a vaga de Gilberto Silva no meio-de-campo. "O Juan fez uma excelente Copa América", justificou o treinador. "E o Edmílson me agradou muito quando jogou como volante, pois é muito versátil e quero vê-lo atuando numa partida importante como essa", explicou. Ninguém no time brasileiro, no entanto, parecia preocupado com as alterações. Na verdade, muitos estavam é aproveitando aquele momento no Estádio Olímpico, sob olhares e gritos de cerca de 600 torcedores, a maioria alemães de alma amarela. "É uma emoção diferente saber que aqui vai ser disputada a final da Copa de 2006. Na verdade não chama tanto a atenção como os estádios da Coréia e do Japão, que eram muito mais coloridos, mas é coisa de primeiro mundo", maravilhava-se o lateral Belletti, que vive o melhor momento de sua carreira, agora com a camisa do Barcelona. "Falta muito tempo ainda até a decisão, mas o estádio é realmente maravilhoso e temos tudo para estar aqui de novo na final da Copa", disse Ronaldo, também encantado com a beleza das linhas arquitetônicas do histórico estádio alemão, totalmente reconstruído para a Copa - são 75 mil lugares em cadeiras confortáveis e totalmente cobertas. "É bom jogar aqui para a gente ir se acostumando", provocou o lateral Roberto Carlos. "Vai ser um jogo difícil, mas muito mais difícil para eles". "Eu estou me imaginando aqui na final, apesar de saber que o caminho é longo", engrossou o coro o atacante Ronaldinho Gaúcho, que terá a companhia de Ronaldo e Adriano para tentar não estragar tanta imaginação. Do lado alemão, o "manager" Oliver Bierhoff, ex-artilheiro da seleção germânica, até concorda que os brasileiros tenham motivo para estarem tão otimistas. Mas faz questão de avisar que a festa pode muito bem mudar de lado no jogo desta quarta-feira à tarde. "O nosso time realmente é jovem, mas temos dois jogadores reconhecidos internacionalmente, que são o Ballack e o Kahn", diz, para deixar os brasileiros com um pé atrás. Se é que isso é possível.