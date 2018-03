Seleção faz primeiro coletivo no Japão A seleção brasileira de futebol realizou nesta quinta-feira pela manhã (horário de Brasília), o primeiro treino coletivo no Centro de Treinamento do Verdy Tokio, na periferia de Tóquio, na fase de preparação para a Copa das Confederações, que será disputada na Coréia do Sul e no Japão. Sob intensa chuva, os jogadores se movimentaram por 66 minutos e os titulares venceram por 2 a 0 - gols de Magno Alves e Robert. O lateral-esquerdo César e o meio-campista Vagner deixaram o treino contundidos. O lateral sofreu uma leve torção no tornozelo direito e Vagner deixou o treino após uma pancada no calcanhar direito. O médico José Luis Runco disse que Vagner terá condições de enfrentar o Verdy Tokio neste sábado às 5 horas (de Brasília) no único amistoso antes da estréia no torneio, dia 31, contra a seleção de Camarões. César, porém, deverá ficar de fora do amistoso. O zagueiro Lucio, também contundido, e que estava sob risco de corte, não participou do treino, mas apresentou sensível melhora. Ele não joga neste sábado, mas deverá estar liberado pelos médicos para a Copa das Confederações. Dos contundidos, o meia Zé Roberto é o que inspira maiores cuidados. Ele sofreu uma torção no joelho esquerdo e a possibilidade de corte ainda não está afastada. Uma decisão sobre a permanência ou não do jogador na seleção deverá sair até domingo. A equipe brasileira volta a treinar amanhã de manhã.