Seleção faz primeiro treino na Coréia A seleção brasileira já está na Coréia do Sul, onde na quinta-feira enfrenta a seleção da França, numa das semifinais da Copa das Confederações. A equipe realizou um treino leve no estádio Olímpico de Seul, a capital coreana. O zagueiro Lucio não participou dos exercícios, porque sentiu dores no pé esquerdo em decorrência de uma pancada recebida no jogo contra o Japão, nesta segunda-feira. O médico José Luis Runco garante, porém, que ele deverá estar em condições de enfrentar a França. Esta partida está marcada para esta quinta-feira, às 8 horas, na cidade de Suwon - localizada a duas horas de carro de Seul. A seleção volta a treinar amanhã no estádio olímpico e o técnico Emerson Leão ainda não quis definir a equipe para a semifinal. Deu a entender, no entanto, que não deverá promover mudanças em relação ao time que começou a partida contra o Japão.