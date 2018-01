Seleção faz só 1 treino na Nigéria Carlos Alberto Parreira comanda nesta terça-feira o primeiro e único treino da seleção brasileira antes de enfrentar a Nigéria, em Abuja. No embarque da delegação, domingo, no Rio, o técnico garantiu que não se sente pressionado a buscar bons resultados no amistoso contra os africanos e na Copa das Confederações, na França, de 18 a 29 deste mês. A TV Globo transmitirá ao vivo Brasil e Nigéria, quarta-feira, às 14h45 (horário de Brasília). Nem mesmo a falta de entrosamento da renovada seleção preocupa o treinador. Parreira insinuou que até o final das Eliminatórias, em 2005, ele e os jogadores serão cobrados. "Veja bem, essa é a minha terceira passagem pela seleção brasileira. Parece que as pessoas se esqueceram de que já dirigi a equipe por duas vezes. Não me sinto pressionado a apresentar resultados agora. Conheço muito bem o que é comandar a seleção. A cobrança sempre é muito grande, vai ser assim até a Copa de 2006, não me preocupo." Parreira ressaltou ainda que ninguém na CBF cobrou resultados do time. "Vamos disputar uma competição importante, a Copa das Confederações, que será um ótimo campo de observação desses jovens valores que estamos levando para a seleção. Ninguém na CBF me cobrou resultados." Sem tempo para montar o time que enfrentará a Nigéria, na quarta-feira, o técnico decidiu investir nos jogadores que se conhecem dos clubes. É o caso do trio Kléber, Ricardinho e Gil, que ele dirigiu no Corinthians em 2002. "O melhor setor esquerdo do mundo", como Parreira se referia ao trio no Parque São Jorge, não tem a companhia de Ricardinho desde o segundo semestre do ano passado, quando o meia se transferiu para o São Paulo. O treinador também quer escalar o maior número possível de jogadores da campanha do penta. Dida; Belletti, Lúcio, Juan e Kléber; Emerson, Kléberson, Ronaldinho Gaúcho e Ricardinho; Luís Fabiano e Gil deve ser o time que iniciará o amistoso contra a Nigéria. Dos jogadores que atuam no Brasil, embarcaram domingo Fábio Luciano, Kléber, Gil, Ricardinho, Luís Fabiano, Gilberto, Ilan e Adriano e mais Parreira, Zagallo, Moracy Sant?Anna e o assessor de imprensa Rodrigo Paiva. Esse grupo encontraria com os "estrangeiros" na escala em Paris. A seleção deve desembarcar na noite desta segunda-feira em Abuja, na Nigéria. Fábio, goleiro do Vasco, não conseguiu viajar com a delegação. Deveria ter saído de Caxias do Sul na noite de domingo, depois do jogo Juventude e Vasco, e apresentar-se ao técnico no Aeroporto de Cumbica, em São Paulo. O mau tempo em Caxias impediu a saída do jogador do Sul e ele deve embarcar nesta segunda para a Nigéria. Alex, Maurinho e Edu Dracena, todos do Cruzeiro, e o goleiro Júlio César, do Flamengo, disputam na quarta-feira o jogo da decisão da Copa do Brasil, 21h40, no Mineirão. E na quinta-feira embarcam direto para a França, onde acontece a Copa das Confederações. Os quatro jogadores se apresentarão ao técnico Carlos Alberto Parreira na sexta-feira, em tempo de participar do treino da seleção no Stade de France, em Paris. O Brasil estréia na Copa das Confederações, dia 19, contra Camarões.