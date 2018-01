Seleção faz só um treino na Nigéria Depois de mais de 20 horas de viagem, a seleção brasileira desembarcou na noite desta segunda-feira no aeroporto internacional de Abuja onde, na quarta-feira, enfrenta a seleção da Nigéria em amistoso de preparação para a Copa das Confederações, entre 18 e 29 deste mês na França. A equipe deverá realizar na tarde desta terça - por volta das 16 horas (de Brasília) - seu primeiro e único treinamento no país. Por enquanto, o técnico Carlos Alberto Parreira conta com 18 jogadores, já que o goleiro Fábio, do Vasco, não conseguiu embarcar com os demais na noite de domingo e só chega hoje a Abuja. Além disso, os jogadores de Cruzeiro (Alex, Edu Dracena e Maurinho) e Flamengo (Julio César) só vão se integrar à seleção no dia 13. Até quarta-feira eles estarão envolvidos na final da Copa do Brasil. Brasil x Nigéria se enfrentam nesta quarta às 14h45, com transmissão da TV Globo. Após o amistoso, a Seleção segue para a França, onde disputa a Copa das Confederações. O Brasil integra o Grupo B, ao lado de Estados Unidos, Camarões e Turquia. No grupo A estão França, Colômbia, Japão e Nova Zelândia.