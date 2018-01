Seleção faz treino de reconhecimento A Seleção Brasileira chegou a Porto Alegre na noite de sexta-feira e foi recebida com aplausos por torcedores que compareceram ao Aeroporto Salgado Filho. Neste sábado, a equipe faz um teino de reconhecimento do gramado do Estádio Beira-Rio, local da partida de domingo contra o Paraguai. Ainda no domingo, assim que acabar o jogo, a delegação pegará um vôo rumo a Buenos Aires. Na quarta-feira, o duelo mais esperado, diante da Argentina. Quatro atletas que iniciarão a partida deste domingo têm um cartão amarelo e, se receberem outro, não poderão participar do clássico sul-americano: Belletti, Roberto Carlos, Emerson e Ronaldinho Gaúcho. "Mas não podemos entrar no jogo preocupados com o cartão, porque daí, sim, acabamos levando outro e sendo suspensos", comentou Roberto Carlos.