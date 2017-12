Seleção faz ?treino? em Catalunha O Brasil enfrenta nesta terça-feira a seleção da Catalunha no "último treino?? para o jogo que realmente interessa, o contra a Argentina, dia 2 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Mas não terá o time completo, como pretendia inicialmente o técnico Carlos Alberto Parreira, dentro de sua filosofia de "jogar para treinar??. Ele decidiu poupar o zagueiro Roque Júnior e o meia Kaká, que vêm se recuperando de lesões, para não correr riscos de as contusões se agravarem. E há boa chance de Cafu, que vem reclamando de cansaço, dar lugar a Belletti. No gol, Dida poderá ser substituído por Marcos. A partida desta tarde, 16h05, pelo horário de Brasília, faz parte das comemorações dos 100 anos do primeiro jogo da seleção da Catalunha. A Rede Globo transmite ao vivo. Parreira queria colocar em campo o time que começou a partida contra a França, quinta-feira (empate por 0 a 0). Entende, porém, que o melhor é não arriscar, pois os jogadores estão em fim de temporada, vários deles tiveram compromissos por seus clubes na Europa no fim de semana. Todo cuidado é pouco neste momento, até porque o alvo é a Argentina. Por isso, o treinador evitou dar a escalação nesta segunda-feira. "Quero escalar aqueles jogadores que estejam se sentindo bem. A princípio, só o Kaká e o Roque Júnior estão de fora, mas vou definir isso amanhã (hoje), pois quero conversar com os jogadores que estiveram fora no fim de semana e ver como eles estão??, disse. Kaká reclama de dores musculares e um problema no tendão de Aquiles e vem fazendo tratamento. Nesta terça, Alex entra em seu lugar. Roque Júnior está recuperado das dores na panturrilha esquerda, mas só agora voltou a treinar com bola. Previdente, Parreira optou por manter a dupla de zaga Luisão e Cris. Independentemente da equipe que começa a partida contra os catalães, ela será bastante diferente daquela que irá terminar o amistoso. Parreira vai fazer experiências e nesta segunda-feira revelou que pode usar até 19 jogadores durante os 90 minutos. "Vou experimentar bem mais do que em Paris, não se pode desperdiçar oportunidades.?? Ídolo do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho acredita que, nesta terça-feira, a torcida catalã vai ficar um pouco dividida. Mas ele está bastante motivado com o amistoso. "É bem legal esse jogo. Aqui é a minha casa, apesar de pouco tempo de Barcelona, sou tratado com muito carinho. E o teste vai ser importante para a seleção??, disse o atacante, que promete uma surpresa para esta terça-feira. "É relacionado ao meu cabelo, mas não vou dizer o que é.?? ELIMINATÓRIAS - Para também já definiu o grupo de jogadores que se concentra a partir de sexta-feira na Granja Comary, iniciando a preparação não só para a partida contra a Argentina, em Belo Horizonte, como também o jogo contra o Chile, em Santiago, dia 6, pelas Eliminatórias. "Vai ser o grupo que convoquei inicialmente, com o Cris??, disse, em referência à primeira lista de jogadores relacionados para os amistosos contra França e Catalunha e os dois jogos eliminatórios. Assim, seguirão para Teresópolis os goleiros Dida e Marcos; os laterais Cafu, Belletti, Roberto Carlos e Júnior; os zagueiros Roque Júnior, Luisão, Juan (que está contundido) e Cris; o meio-campistas Edmilson, Juninho Pernambucano, Gilberto Silva, Kléberson, Felipe, Júlio Baptista, Edu, Alex e Kaká; e os atacantes Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Luís Fabiano.