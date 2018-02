Seleção faz treino leve em Teresópolis A seleção brasileira fez um treino leve na tarde desta quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis. Foi o primeiro trabalho do grupo para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa de 2006. Dos 26 jogadores convocados, apenas Juninho Pernambucano (atrasado por causa da greve na França) e Cicinho e Gustavo Nery (ambos liberados para a rodada do Brasileirão) ainda não se apresentaram. Foi um treino bem descontraído, com os jogadores fazendo apenas um bate-bola para relaxar - a maioria joga na Europa e fez desgastante viagem para o Brasil. Nesta quirta-feira, quando o grupo estiver completo, Parreira deve intensificar os trabalhos. No domingo, o Brasil enfrentará a Bolívia, em La Paz. E depois, recebe a Venezuela, na próxima quarta-feira, em Belém. Já classificada para a Copa, a seleção luta agora para terminar em primeiro lugar nas Eliminatórias - está apenas 1 ponto atrás da líder Argentina.