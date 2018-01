Seleção faz treino leve na Inglaterra A seleção fez hoje, as vésperas do amistoso contra a Jamaica, o reconhecimento de gramado do Walkers Stadium, palco inglês da partida entre brasileiros e jamaicanos. O jogo começa às 11 horas de Brasília, 3 da tarde na cidade de Leicester. O treino foi um recreativo no qual os jogadores não forçaram muito o aspecto físico, mas sim bateram bola de leve, em bobinhos e jogadas de finalizações. O meio-campo Zé Roberto, do Bayern de Munique, foi um dos destaques do treino de sexta-feira, quando marcou dois gols na vitória dos titulares contra os reservas. As vésperas de completar 50 jogos pelo Brasil, o ex-lateral esquerdo disse estar animado com a chance de começar jogando, mas preferiu ressaltar o aspecto coletivo da partida. "É uma grande oportunidade para a seleção, que tem jogos difíceis pelas eliminatórias no próximo mês." O mesmo discurso foi adotado por Cafu, o jogador mais experiente do time com 154 convocações. "É sempre bom jogar pela seleção, para ganharmos mais entrosamento", disse o capitão do penta. O encontro entre os Reggaeboyz e os Sambaboys, como vem sendo chamado pela imprensa local, é encarado como um grande evento pelos jamaicanos. "Vai ser uma festa. Queremos que todos se divirtam, tanto a platéia quanto os jogadores. Vai ser um jogo aberto, do jeito que o futebol tem que ser jogado", declarou o técnico da Jamaica, Carl Brown. Ele foi promovido a comandante da equipe caribenha quando o brasileiro Rene Simões deixou o time. Aprender com Simões deixou em Brown um carinho especial para com o Brasil. Antes da chegada do brasileiro, não existia futebol professional na Jamaica, e o fato dele ter levado a equipe a Copa do Mundo, foi encarado quase como um milagre. Mesmo assim, Brown é cauteloso: "por mais que estejamos motivados, temos que ser realistas e reconhecer que o Brasil é o campeão mundial de futebol. Vai ser muito difícil, mas se houver uma oportunidade de vencer, vamos agarra-la." O único brasileiro que faz parte da comissão técnica jamaicana, o preparador físico Pablo Camargo, parece ter adotado o discurso realista do treinador mais a risca: "A expectativa do time é perder. De pouco."