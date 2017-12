Seleção faz último coletivo antes da estréia contra o México

A escalação do Brasil para estrear na Copa América enfrentando o México, nesta quarta-feira, em Puerto Ordaz, está definida. No coletivo desta segunda-feira - o segundo em Puerto La Cruz e o terceiro desde a apresentação em Teresópolis no dia 12 - Dunga repetiu a formação que tem usado desde o primeiro trabalho tático e que conta com os jogadores que foram inscritos com as camisas de 1 a 11. Se não houver um problema de última hora, o Brasil entrará campo com Helton, Maicon, Alex, Juan e Gilberto; Mineiro, Gilberto Silva, Elano e Diego; Vágner Love e Robinho. Houve uma especulação de que Doni poderá ser o titular por ter treinado nesta segunda na equipe principal, mas a seqüência de trabalho aponta para Helton como o goleiro que começará a Copa América. Não por acaso, é dele a camisa 1. O coletivo durou apenas 31 minutos, porque o campo precisava ser liberado para o treino do México, e terminou com o placar de 1 a 1. O lateral-direito Daniel Alves abriu o placar para a equipe reserva com um chutaço de pé esquerdo de fora da área aos 19 minutos, e o zagueiro Alex empatou quatro minutos depois numa violenta cobrança de falta. Seria uma incoerência de Dunga fazer alguma mudança no time a poucas horas da estréia depois de ter bancado essa formação em todos os trabalhos. Ele poderá mexer no time para o segundo jogo - domingo, contra o Chile, em Maturín -, caso a equipe não lhe dê uma boa resposta na estréia. O mais ameaçado de perder a posição é Vágner Love, seguido por Diego - embora o jogador do Werder Bremen tenha se empenhado muito no treino desta segunda para mostrar que é o dono da vaga. Daniel Alves treinou muito bem e deixou claro que é uma sombra e tanto para Maicon. Foi o coletivo em que a equipe titular esteve melhor, mas ainda cometeu alguns erros que têm se repetido. A equipe não completou nenhum contragolpe e Vágner Love mais uma vez teve pouca companhia para tabelar. Outro detalhe que preocupa é notar que os jogadores se sentem muito reféns das ordens de Dunga para tocar logo a bola. É muito raro alguém tentar um drible. Isso ocorre até na equipe reserva, onde o menino Anderson se preocupa mais em fechar a marcação no lado esquerdo e dar no máximo dois toques na bola do que em libertar sua criatividade e seu talento. O que melhorou foi o número de jogadas pelas laterais - principalmente pela direita com Maicon, porque do outro lado o gramado estava mais pesado. As jogadas de ultrapassagem pela direita saíram quando Robinho deixou a esquerda e foi jogar do lado oposto. Ele fez dois bons passes em profundidade para Maicon chegar cruzando. A marcação na saída de bola da equipe reserva funcionou bem, o que encheu Dunga de satisfação. No final do coletivo, pela primeira vez desde que a seleção se apresentou, houve um treinamento de cobranças de falta. A barreira móvel, que devia estar até empoeirada, foi levada para o campo e cinco jogadores praticaram cobranças. Dois reservas foram os que tiveram melhor rendimento: o lateral-esquerdo Kléber e o meia Júlio Baptista, nesta ordem. Os titulares Diego e Elano tiveram um aproveitamento pouco animador.