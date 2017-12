Seleção faz último treino antes de viajar O técnico Carlos Alberto Parreira realizou nesta manhã de sexta-feira o último treino da seleção brasileira visando a partida contra o Peru, domingo, em Lima, válida pelas eliminatórias sul-americanas do Mundial de 2006. A delegação embarca logo mais às 14h30 com destino a Lima, capital peruana. O time escalado pelo treinador foi o mesmo de quinta-feira com Dida; Cafu, Roque Júnior, Lúcio e Júnior; Emerson , Gilberto Silva, Zé Roberto e Kaká, Ronaldo e Rivaldo. Durante as atividades, Parreira colocou Luís Fabiano no lugar de Rivaldo, Renato na posição de Emerson e Alex na vaga de Kaká, no entanto, esse último deve jogar como titular. A chegada da delegação está prevista para as 19h20 (horário de Brasília). No sábado, os jogadores treinam no estádio Monumental, às 19 horas, mesmo local da partida.