Seleção faz último treino em Portugal A Seleção Brasileira está realizando na tarde desta sexta-feira seu último treinamento para a partida contra Portugal, neste sábado, dia 29, no Estádios das Antas, no Porto. O técnico Parreira conta com todos os 20 jogadores neste último treino, que servirá também para os atletas fazerem o reconhecimento do gramado da partida. O time que entrenta a Seleção de Portugal será definido por Carlos Alberto Parreira ao final do treino. Brasil e Portugal já se enfrentaram em 16 oportunidades e o Brasil conquistou 12 vitórias, sendo derrotados apenas duas vezes. A Seleção Brasileira já marcou 34 gols e sofreu nove. Na única partida disputada no Estádio das Antas, no Porto, as duas seleções não marcaram gol e o jogo terminou em 0x0, no dia 24 de junho de 1965.