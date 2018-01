Seleção fecha ano no topo do ranking A Fifa divulgou nesta terça-feira a lista de encerramento do ano, com o ranking de seleções do mês de dezembro, sem alterações nas cinco primeiras posições. A seleção brasileira, pentacampeã mundial, permanece encabeçando a lista, com folga, seguida de França, atual campeã européia, Espanha, Alemanha e Argentina. As novidades da última lista do ano são, a aparição da Holanda na sexta colocação, com 746 pontos ? estava no décimo lugar em novembro, com 619 pontos, e a Itália, que continua despencando no ranking. Os holandeses conquistaram 27 pontos com a bela vitória sobre os alemães, vice-campeões mundiais, por 3 a 1, em Gelsenkirchen, em amistoso realizado dia 20 de novembro. Os italianos despencaram do 11º posto para o 13º após ficar apenas no empate diante dos turcos, por 1 a 1, em Pescara. A igualdade resultou na perda de 5 pontos. Agora soma 705. Todo-poderoso ? Depois de um 2001 conturbado, com resultados surpreendendentes e troca de técnicos, a seleção brasileira ? naquele ano fechou o ranking na terceira posição ? voltou a fechar a temporada no topo da lista da Fifa. Já figura no primeiro lugar há 6 meses. A única mudança em relação à lista divulgada em novembro, é que a vantagem sobre os franceses caiu de 70 pontos para 69. O Brasil soma 856, contra 787 do rival. A Argentina ganhou 10 pontos com a vitória sobre o Japão, por 2 a 0, mas fecha o ano com a sombra dos holandeses. A lista dos dez primeiros é completada por Inglaterra (7º com 734 pontos), México (8º com 732), Turquia (9º com 729) e Estados Unidos (10º com 723). Veja os 20 melhores do ranking da Fifa no ano de 2002 1. Brasil 856 2. França 787 3. Espanha 779 4. Alemanha 761 5. Argentina 751 6. Holanda 746 7. Inglaterra 734 8. México 732 9. Turquia 729 10. Estados Unidos 723 11. Portugal 710 12. Dinamarca 707 13. Itália 705 14. Irlanda 697 15. República Checa 687 16. Camarões 685 17. Bélgica 682 18. Paraguai 679 19. Iugoslávia 678 20. Coréia do Sul 669