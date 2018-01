Seleção feminina Com uma goleada de 4 a 1, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol venceu a forte seleção da Noruega, campeã olímpica, no Mundial dos Estados Unidos, em Washington. Com o resultado, o Brasil segue líder isolado do grupo B, com seis pontos. Sábado o time enfrenta a França (às 13h30, com transmissão da ESPN Brasil), último jogo da primeira fase. O time escalado pelo técnico Paulo Gonçalves mais uma vez não contou com Milene Domingues, mulher de Ronaldo. Com Andreia, Simone, Juliana, Tânia, Renata Costa, Formiga, Marta, Rosana, Maycon, Kátia e Daniela estava à vontade em campo. As brasileiras dominaram o primeiro tempo e quase não deram chances às norueguesas chutarem a gol. O time adversário aproveitou a experiência e a defesa, sua maior qualidade, para tentar barrar as brasileiras. Mas não funcionou. Enquanto as norueguesas cometiam faltas, as brasileiras driblavam e chutavam a gol. A atacante Kátia Cilene - autora dos dois dos três gols que a seleção fez sobre a Coréia do Sul na estréia, no domingo - fez dois chutes fortes a gol. Aos 26 minutos do primeiro tempo, a atacante Daniela fez uma fila na defesa norueguesa e abriu o placar do jogo. Ela foi sozinha para a área e marcou um belo chute. Nem mesmo a experiência da Bente Nordby, 29 anos, que havia deixado a seleção no ano passado e retornou por causa do Mundial, conseguiu fechar o gol. Três minutos depois, o Brasil teve nova oportunidade. Renata Costa cruzou para Maycon que chutou forte. Nordby segurou a bola e, em seguida, soltou. No rebote, Maycon fez o gol, mas foi anulado porque cometeu falta. Aos 37 minutos, a atacante Marta, de 17 anos cruzou a bola para a lateral esquerda Rosana que marcou de cabeça. Confortáveis com a vantagem no placar de dois gols, as brasileiras recuaram e deixaram a Noruega marcar o primeiro gol de cabeça, com Marianne Pettersen, no fim do primeiro tempo, aos 45 minutos. No segundo tempo, as norueguesas pressionaram. Mas o Brasil não se assustou. Aos 14 minutos, Maycon mais uma vez participou da jogada e cruzou para Marta que fez o terceiro gol do time. Aos 22 minutos, Formiga cruzou para Marta que cabeceou e encerrou a goleada do Brasil.