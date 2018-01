Seleção Feminina a um empate da vaga Depois de golear a Noruega na quarta-feira por 4 a 1, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol segue líder do grupo B no Mundial dos Estados Unidos, disputado em Washington. Com seis pontos, o Brasil encerra no sábado a sua participação na primeira fase contra a França (13h30, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil) e só precisa de um empate para assegurar uma vaga para próxima fase. As francesas venceram as sul-coreanas na quarta-feira por 1 a 0 e chegaram aos três pontos com a Noruega. As equipes ainda brigam pela classificação, uma vez que as duas melhores de cada chave avançam às quartas-de-final, que começa no dia 1º de outubro. Se o Brasil ficar em primeiro do grupo, não enfrentará na próxima fase o time favorito ao título, os Estados Unidos, campeão mundial na última edição do torneio (1999). Esta foi a segunda vitória da Seleção Brasileira na competição. No domingo passado, a equipe de Paulo Gonçalves venceu a Coréia do Sul por 3 a 0, com dois gols de Kátia Cilene e um da Marta, de 17 anos. Na quarta-feira, os gols foram marcados por Daniela, Rosana, Marta e Kátia Cilene. A atacante Kátia Cilene é a artilheira da competição ao lado da japonesa Mia Otani, que marcou três dos seis gols que sua equipe fez na Argentina, na partida de estréia no sábado.