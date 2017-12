Seleção feminina avança no Sub-19 A China será a rival das brasileiras nas semifinais do II Mundial de Futebol Sub-19, em Bangcoc, na Tailândia, entre terça-feira e quarta-feira, pelo horário do Brasil. Neste domingo, o Brasil ganhou das russas na prorrogação (4 a 2 depois dos 2 a 2 no normal), na cidade de Suphachalasai. Na outra semifinal estarão Estados Unidos - que defendem o título - e Alemanha. A final será entre sexta-feira e sábado. Ksenia Tsybutovich marcou para a Rússia aos 29 do primeiro tempo. Marta igualou, aos 42. Svetlana Tsidikova fez 2 a 1 aos 16 e Cristiane empatou no quarto minuto dos acréscimos. Na prorrogação, o destaque foi Sandra, que marcou dois. As chinesas surpreenderam o Canadá - vice mundial na categoria -, com 3 a 1, também em Shuphachalasai. Zhang Ying fez os dois primeiros (um de pênalti). Brittany Timko marcou aos 18 do segundo tempo mas Liu Sa garantiu os 3 a 1. Brasil e China enfrentaram-se na primeira fase, pelo Grupo B, com 2 a 1 para as brasileiras. Os Estados Unidos passaram às semifinais com 2 a 0 sobre a Austrália, gols de Amy Rodriguez e Megan Rapinoe no segundo tempo do jogo em Chiang Mai. O jogo das norte-americanas será contra a Alemanha, vice-campeã européia, que só eliminou a Nigéria nos pênaltis - 5 a 4 - após o 1 a 1 no tempo normal do jogo, na mesma cidade. As nigerianas tinham 1 a 0, gol de Nkese Udoh, até os 41 minutos do segundo tempo, quando Anja Mittag empatou. Nos pênaltis, a goleira Tessa Rinkes defendeu a cobrança de Akudo Iwuagwu.