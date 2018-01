Seleção feminina cortará 6 jogadoras Elas são 26 moças atrás de 20 vagas para o sonho de disputar o Mundial feminino de futebol, a partir do dia 19, nos Estados Unidos. A maioria não tem clube, não recebe salários. Estão em Teresópolis usando a Granja Comary, tradicional reduto dos jogadores da seleção masculina. Dia 16, seis meninas serão "cortadas" do grupo que irá ao Mundial. Até sexta-feira, elas treinarão no pior campo da Granja. Hospedadas em um hotel de Teresópolis, ocuparão os alojamentos da concentração, quando os craques da seleção masculina embarcarem para a Colômbia, sexta-feira. "Aí, sim, a gente vai comer um camarãozinho, um founde", brinca a zagueira paulista Mônica. Ela é uma das exceções do grupo, pois tem salário de jogadora profissional no Fundsport, de Araraquara. "Sou uma das poucas aqui que tem clube para jogar. Tenho o meu salário, sigo minha vida como atleta profissional." Paulo Gonçalves, técnico da seleção feminina, diz que apenas 40% do seu grupo de jogadoras têm clube. Kátia Cilene, 26 anos, é a mais famosa. Joga como profissional há 11 anos, três deles no San Jose, time forte da Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos. "Lá, sou reconhecida. Ganho bem (se reserva o direito de não revelar os valores). Recebo do clube e da Khelme (material esportivo), que lançou uma chuteira com o meu nome. Já venderam 12 mil pares, desde maio. Recebo parte dessa venda", contou Kátia Cilene. Famosa lá fora, pouco conhecida no Brasil, ela está decepcionada, apesar de ter disputado duas Olimpíadas e dois Mundiais. "Pensei que a medalha de ouro no Pan, que o futebol feminino conquistou, daria visibilidade à nossa seleção. Não fui ao Pan. Quando cheguei aqui, percebi que nada mudou. É triste", reconheceu Kátia Cilene. A vida de Kátia é bem diferente em relação à goleira Gisele, 19 anos, do Palmeiras. Sem treinar nesta terça-feira, atormentada pela dor do dente do siso que está nascendo, a garota da Freguesia do Ó contou parte do seu drama. "O Palmeiras não tem mais futebol feminino. Jogo pela Prefeitura de Osasco, recebo R$ 100 de bolsa. Quando não há jogo, não tenho como treinar. Não sou a única aqui." Já Milene, mulher de Ronaldo, recebe cerca de US$ 200 mil por ano do Rayo Vallecano. Treina quase todos os dias e joga no Campeonato Espanhol.