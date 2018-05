Seleção feminina de futebol bate México e lidera torneio

A seleção brasileira feminina de futebol não teve facilidade como na estreia, mas conseguiu derrotar o México por 3 a 2, neste domingo, na segunda rodada do Torneio Internacional Cidade de São Paulo, que está sendo realizado no estádio do Pacaembu.

Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança isolada do quadrangular com seis pontos. Na preliminar deste domingo, o Chile surpreendeu e derrotou a China por 1 a 0 e, agora, as duas seleções estão empatadas na segunda colocação com três. O México é lanterna, ainda sem pontuar.

Na competição, os dois primeiros colocados farão a final no próximo dia 20. Na última rodada, na próxima quarta-feira, o Brasil enfrentará a China e precisará apenas de um empate para se garantir na decisão. Na preliminar, o Chile busca a vitória sobre o México para seguir com chances de título.

No jogo contra as mexicanas, a seleção brasileira começou de forma arrasadora e abriu 2 a 0 no placar em apenas cinco minutos. Aos 2, Marta cobrou com precisão uma falta pelo lado direito e colocou a bola no ângulo esquerdo da goleia adversária. Três minutos depois, a atacante Érica aproveitou um cruzamento rasteiro da direita e fez o gol.

Ainda na primeira etapa, as mexicanas tentaram uma reação e conseguiram diminuir com Monica Ocampo, aos 28 minutos. A atacante aproveitou uma falha grotesca da zagueira Renata Costa, recebeu na entrada da área e acertou um chute rasteiro e cruzado no canto direito da goleira Andréia.

Depois do intervalo, com a chuva que caía em São Paulo, o jogo caiu de produção. O México tentou pressionar em busca do empate, mais o Brasil conseguiu o terceiro gol, aos 23 minutos, em uma cabeçada de Cristiane.

Quatro minutos depois, Dinora Garza acertou um forte chute da intermediária, que entrou no ângulo esquerdo de Andréia, para diminuir a desvantagem novamente. No entanto, as mexicanas não tiveram força para obter a igualdade no placar.