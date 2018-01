Seleção feminina de futebol é derrotada pela França em amistoso

A seleção brasileira feminina de futebol foi derrotada por 2 a 1 pela França, neste sábado, em Le Havre, em amistoso já visando a preparação do time nacional para a Olimpíada de 2016, no Rio. Mesmo contando com o retorno da estrela Marta, que ficou fora da campanha da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, o Brasil não conseguiu segurar as anfitriãs.

O time brasileira sofria para se livrar da marcação francesa e acabou levando o primeiro gol aos 36 minutos, em um lance de bola parada. Após falta cobrada da intermediária, Wendie Renard se antecipou à goleira Bárbara e tocou de cabeça para as redes.

Para completar o prejuízo, no lance do gol Cristiane, nome de peso da seleção ao lado de Marta, trombou com Bárbara, se machucou e precisou ser substituída por Beatriz.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E, se o jogo já estava complicado para as brasileiras, ficou ainda pior aos 10 minutos da etapa final, quando a França ampliou o placar, novamente em uma jogada aérea. Amel Majeri bateu escanteio e Amandine Henry cabeceou no canto da goleira Bárbara.

Sem outra opção que não fosse ir ao ataque, o Brasil conseguiu descontar aos 34 minutos. Marta bateu falta e Poliana, que tinha acabado de entrar no lugar de Gabriela Demoner, subiu de cabeça para balançar as redes. Depois disso, porém, as francesas conseguiram sustentar o placar de 2 a 1.

Escalado pelo técnico Vadão, o Brasil entrou em campo com Bárbara Barbosa; Fabiana Simões, Mônica Alves, Rafaelle Souza e Tamires Gomes; Andressa Machry (Maurine), Thaisa Moreno, Marta e Andressa Alves; Gabriela Demoner (Poliana) e Cristiane (Beatriz).