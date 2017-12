Seleção feminina decepciona em Seul A seleção brasileira feminina de futebol apenas empatou por 1 a 1 contra o Japão, em Seul, e terminou a Copa das Quatro Nações na lanterna. Rosana marcou para as brasileiras. Em três partidas, o Brasil obteve somente dois pontos, após ter empatado por 2 a 2 contra a China, na estréia em Ulsan, e perdido por 3 a 1, em Gangneung, para a Coréia do Sul, que terminou o torneio como campeã. As jogadoras brasileiras retornam ao Brasil na quinta-feira.