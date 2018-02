Seleção feminina é 4º na Fifa A seleção brasileira de futebol feminino, quarta colocada no recente Mundial sub-19 da Tailândia, terminou o ano de 2004 em quarto lugar no ranking mundial da Fifa. A liderança é da Alemanha, campeã do mundo sub-19, seguido de Estados Unidos e Noruega. As equipes que mais evoluíram em 2004 são africanas, casos de Argélia, Etiópia e Senegal. O ranking mundial feminino inclui atualmente 121 seleções. Segundo um censo da Fifa, 22 milhões de mulheres jogam futebol atualmente. Veja as 10 melhores seleções do mundo pelo ranking da Fifa: .1. Alemanha 2.181 pontos .2. Estados Unidos 2.165 .3. Noruega 2.146 .4. Brasil 2.053 .5. Suécia 2.035 .6. China 2.025 .7. Dinamarca 2.000 .8. Coréia do Sul 1.998 .9. França 1.986 10. Itália 1.956