Seleção Feminina empata e garante vaga A seleção brasileira feminina de futebol empatou (1 a 1) neste sábado com a França no Mundial dos Estados Unidos, em Washington, e garantiu o primeiro lugar no Grupo B, com sete pontos, além de um vaga nas quartas-de-final. Também pelo Grupo B, as norueguesas, campeãs olímpicas, golearam as sul-coreanas por 7 a 1 e encerraram a primeira fase na segunda posição. Agora, o Brasil enfrenta na quarta-feira a segunda colocada do Grupo A, Suécia ou Coréia do Norte. Neste domingo, as suecas enfrentam a Nigéria. As norueguesas, vice no Grupo B, devem enfrentar os Estados Unidos, líder do Grupo A e favorito ao título. As norte-americanas enfrentam neste domingo a Coréia do Norte. Apenas as duas primeiras colocadas de cada chave classificam-se para a próxima fase. Assim, pelo Grupo B, França e Coréia do Sul estão eliminadas. As brasileiras não demonstraram neste sábado o mesmo entusiasmo das duas primeiras partidas em que venceram com folga a Coréia do Sul (3 a 0) e a Noruega (4 a 1). Sem as titulares Renata Costa e Formiga, poupadas pelo técnico Paulo Gonçalves, o time perdeu o entrosamento e criou poucas oportunidades de gol. A França começou atacando, mas cansou no segundo tempo. Aos 13 minutos da etapa final, Maicon lançou a bola para a atacante Kátia Cilene, que aproveitou a bobeira da zaga francesa e chutou forte, abrindo o placar. Foi o quarto gol de Kátia em três jogos. Aos 43 minutos, as brasileiras tiveram chance de ampliar. Cristiane cruzou para Mônica (que havia entrado no lugar de Tânia) e cabeceou na trave. No rebote, Kátia chutou forte para fora. Dois minutos depois, a francesa Marinette Pichou empatou: 1 a 1.