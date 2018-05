Seleção feminina faz 9 na Papua-Nova Guiné na estreia do Mundial Sub-20

O triunfo aconteceu na capital do país, Port Moresby, e levou o Brasil à liderança do Grupo A da competição. Com os mesmos três pontos, aparece a Coreia do Norte, que bateu a seleção sueca na estreia por 2 a 0. Suécia e Papua-Nova Guiné estão na lanterna, sem pontuar.

As arquibancadas não estavam lotadas, mas os torcedores da casa ignoraram o placar e fizeram festa durante os 90 minutos. Em campo, as brasileiras não tiveram qualquer dificuldade para golear. No primeiro tempo, Duda, Gabi Nunes, Bruna, duas vezes, Yasmim e Katrine fizeram 6 a 0. Já na etapa final, Gabi Nunes e Yasmim marcaram novamente e Geyse deixou sua marca para selar o placar.

A seleção brasileira voltará a campo na próxima quarta-feira para encarar a Coreia do Norte, novamente em Port Moresby, na disputa pela liderança da chave. No mesmo dia, a Papua-Nova Guiné tenta a recuperação diante da Suécia.