Seleção feminina fica em 4º no Sub-19 A seleção brasileira feminina terminou o Mundial Sub-19 na quarta colocação ao ser derrotada neste sábado por 3 a 0 pelos Estados Unidos, no Estádio Rajamangala, em Bangcoc, na disputa do terceiro lugar. Com o resultado, o Brasil repete o desempenho da edição anterior do torneio, no Canadá. Os gols das norte-americanas foram marcados por Kerri Hanks, Megan Rapinoe e Angie Woznuk. China e Alemanha disputam logo mais o título da categoria.