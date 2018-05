Seleção feminina vence a China e faz final de torneio

A vitória foi a terceira das brasileiras na competição amistosa. Na estreia, o Brasil venceu o Chile por 3 a 1. Depois, derrotou o México por 3 a 2, no último domingo. Na final do torneio, o País terá novamente as mexicanas pela frente. Isso porque a seleção centro-americana surpreendeu nesta quarta ao golear as chilenas por 6 a 0, conquistando a vaga no saldo de gols.

Graças à goleada do México, a China entrou em campo no Pacaembu sabendo que teria de evitar a derrota para ficar com a vaga. Assim, as chinesas se postaram atrás e ficaram apenas com o contra-ataque à disposição, complicando a vida do Brasil. Liderada por Marta e Cristiane, a seleção foi aos poucos achando os espaços deixados pelo adversário.

Logo nos primeiros minutos, Érika perdeu boa chance ao chutar cruzado para fora, já dentro da área. O troco da China veio aos 19 minutos, e em dose dupla. Na sequência, as chinesas exigiram duas boas defesas da goleira Andréia. O jogo então seguiu com o domínio brasileiro. Com o rival fechado na defesa, o jeito foi explorar os dribles e jogadas individuais.

Aos 41 minutos, o marcador foi inaugurado justamente após belo lance de Marta. Explorando sua habilidade, a melhor jogadora do mundo segundo a Fifa passou por duas marcadoras e foi derrubada quando já se livrava da terceira. Como estava na área, o pênalti foi marcado. Na cobrança, a própria Marta chutou rasteiro, no canto esquerdo da goleira, e fez 1 a 0.

No segundo tempo, o Brasil manteve o ritmo. Aos 19, Cristiane cruzou com perfeição e Grazielle nem precisou sair do chão para cabecear e fazer 2 a 0. Logo depois, Cristiane ainda perdeu uma chance incrível, ao aplicar um chapéu na goleira chinesa e bater para fora. Já aos 42, veio o terceiro gol. Maurine, uma das melhores em campo, avançou e serviu Marta, que só empurrou para as redes.

Agora, a final do Torneio Internacional Cidade de São Paulo será disputada no próximo domingo. A partir das 16 horas (de Brasília), o Brasil entra em campo para disputar o título contra o México. Na preliminar, às 13h30, China e Chile se enfrentam pelo terceiro lugar. Ambos os jogos acontecem no Pacaembu.