Seleção ganha folga, mas viaja amanhã Depois da derrota por 3 a 1 para a Argentina, na quarta-feira, em Buenos Aires, a seleção brasileira voltou para o País na madrugada desta quinta. Os jogadores ganharam folga do técnico Parreira, mas será por pouco tempo. O grupo se apresenta na noite de sexta, quando viaja para a Alemanha, onde disputará a Copa das Confederações. Do grupo que disputou as duas últimas rodadas das Eliminatórias - além da derrota para a Argentina, vitória sobre o Paraguai, no domingo passado -, quase todos irão disputar a Copa das Confederações. Saem apenas os laterais Cafu e Robertos Carlos, além do meia Ricardinho. E entram Cicinho, Léo, Edu e o goleiro Gomes (serão 23 inscritos). Fora isso, o Brasil também terá o reforço do zagueiro Luisão e do meia Juninho Pernambucano, que estavam com o grupo desde a semana passada, nos treinamentos na Granja Comary, mas se recuperavam de contusão. O Brasil ficará concentrado na cidade de Leverkusen. A estréia na Copa das Confederações será no dia 16 de junho, contra a Grécia. No grupo brasileiro ainda estão o México e o Japão - Alemanha, Argentina, Austrália e Tunísia formam a outra chave. Os dois primeiros colocados de cada fazem as semifinais e a decisão do título acontecerá no dia 29 de junho. Veja a tabela de jogos da Copa das Confederações