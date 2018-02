Seleção ganha mais dois "reforços" Os volantes Gilberto Silva e Emerson se apresentaram nesta quarta-feira ao técnico Carlos Alberto Parreira, na cidade do Porto, onde no sábado a seleção brasileira enfrenta Portugal em amistoso. Com a chegada dos dois, a seleção espera apenas o meia Rivaldo, que foi liberado para resolver assuntos particulares no Brasil. O jogador deverá desembarcar em Portugal nesta quinta. Na tarde desta quarta, às 17h (14h de Brasília), Parreira comandará seu segundo treinamento. Antes de sair para o campo do ADR Pasteleira o técnico terá uma reunião com os jogadores, onde iniciará realmente os trabalhos para o amistoso de sábado, às 17h15m (de Brasília), no Estádios das Antas. No primeiro trabalho realizado ontem o treinador comando um treino físico-técnico, trabalhando posse de bola e finalizações.