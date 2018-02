Seleção grega ganha prêmio por vaga O governo grego decidiu nesta quarta-feira premiar com ? 1 milhão (aproximadamente US$ 1,2 milhão) a seleção nacional pela classificação às quartas-de-final da Eurocopa 2004. O anúncio foi feito pelo ministro-adjunto dos Esportes, Giorgios Orfanos. ?A premiação é porque a seleção nacional nos encheu de orgulho?, explicou. Os jogadores, que na segunda-feira já haviam sido agraciados com ? 2 milhões como parte do prêmio da Federação Grega de Futebol, têm agora um motivo a mais para seguir adiante.