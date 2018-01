Seleção impressiona Beckenbauer Com um dia de atraso, o alemão Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa de 2006, visitou nesta sexta-feira a concentração da seleção brasileira em Leipzig e afirmou ter se impressionado com o jogo em que o Brasil venceu a Grécia por 3 a 0. Beckenbauer iria ao hotel da seleção brasileira antes da partida contra a Grécia, mas adiou sua visita por problemas de agenda e apareceu nesta sexta-feira de surpresa. Quando Beckenbauer chegou, a maioria dos jogadores ainda estava nos quartos e o técnico Carlos Alberto Parreira acabava de chegar à concentração após sair para fazer compras. Parreira e Beckenbauer, amigos desde a década de 60, conversaram sobre a situação do futebol brasileiro e o alemão disse se sentir impressionado pelo jogo mostrado por uma seleção tão jovem. O ex-jogador alemão destacou Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Robinho como as grandes estrelas de uma seleção que acredita que tem um grande futuro, porque seus jogadores mais importantes são jovens. Junto a Parreira, que conversou em inglês com Beckenbauer, foram ao encontro Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Zé Roberto.