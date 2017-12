Seleção indignada com violência no País Além do jogo contra o Equador nesta quarta-feira, dois assuntos fizeram a Seleção Brasileira ter reações distintas em Guayaquil. Primeiro a alegria ao saber que a Fifa pretende diminuir de 18 para oito partidas as próximas eliminatórias sul-americanas. Depois a indignação pela violência que o futebol brasileiro enfrenta. Principalmente com os casos do seqüestro da mãe de Robinho e das agressões dos torcedores aos jogadores do Flamengo. "Graças a Deus eu estou na Europa livre dessa violência que infelizmente domina o Brasil como um todo", deixou escapar Ronaldo. "Eu soube do problema do Robinho e do Flamengo. Fiquei muito abalado. Essas coisas não poderiam acontecer no nosso país. O pior é que repercute em todo o mundo", resumiu Kaká. Publicamente os atletas foram até muito comedidos nas suas declarações. Era para não falarem sobre o tema. A assessoria de imprensa havia recomendado para que só dessem entrevistas sobre futebol. Mas os atletas não resistiram. "Violência é uma das piores coisas que existem no Brasil. E os jogadores de futebol são pessoas comuns. Eu lamento demais esse momento", dizia o capitão Cafu. Além de protestar contra a violência, há a grande possibilidade de os atletas passarem a andar com segurança pessoal quando estiverem no Brasil. Talvez até seus familiares que morem no País passem a ter direito a guarda-costas. Os atletas conversaram muito sobre o que está passando Robinho e não querem correr o mesmo risco. Desabafo - Em compensação, para aliviar o clima, a notícia que a Fifa irá mudar radicalmente as eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2006. Em vez de 18 partidas em dois anos e meio, oito jogos para cada país em um período curto, provavelmente, dois meses. "Acho a medida correta. Não é certo o sacrifício que todos fazemos com uma competição insana, absurda. É muito desgaste desnecessário. Chega", desabafava Carlos Alberto Parreira. "Eu fiz uma viagem de dez horas e meia. Vim da Espanha, fiz escala em Lima. Um terror. O jogador se desgasta, não treina, se indispõe com o clube. Esse tipo de eliminatória precisava mesmo acabar. Ninguém aguenta mais isso", assegura Renato. "Se tiver menos partidas e mais tempo para treinamento e entrosamento todos ganharão. Viajar da Europa para a América do Sul, fazer um mero treino e ir para o jogo com toda a cobrança que o Brasil merece não é justo com os atletas", diz Kaká. "Eu já tinha parado de pensar em disputar a Copa de 2010. Mas se a Fifa tiver o bom senso de mudar mesmo essas Eliminatórias, acho que também mudo de idéia. Vocês vão ter de me aguentar", provocava o ´eterno´ Cafu de 34 anos.