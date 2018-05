Seleção inglesa confirma amistoso contra a Irlanda para 2015

SÃO PAULO - Depois de confirmar partida amistosa contra a Eslovênia no dia 14 de junho de 2015, a seleção inglesa vai começar a sua preparação para as Eliminatórias da Eurocopa de 2016 em jogo contra a Irlanda, uma semana antes. Marcada para ocorrer no Estádio Aviva, na cidade de Dublin, a partida vai ocorrer no dia 7 de junho.

Esse será a segunda partida entre ambas as equipes nos últimos dois anos. Em 2013, as seleções, que são arquirrivais por questões geográficas, empataram em 1 a 1, em amistoso no Estádio Wembley. Mesmo admitindo que o foco atual da seleção seja o Mundial, o diretor da seleção, Adrian Bevington, vê o jogo como um passo à frente na preparação do English Team. "Embora o foco de Roy (Hodgson) e da equipe esteja inevitavelmente no Brasil e na Copa do Mundo, estamos sempre planejando o futuro".

Além disso, Bevington também falou que a preparação não está sendo feita apenas nas quatro linhas. "Recentemente, visitamos a França para iniciar o planejamento para o torneio e esses amistosos também serão parte fundamental na campanha", afirmou o diretor.

No Grupo E das Eliminatórias, a seleção inglesa vai enfrentar Suíça, Eslovênia, Estônia, Lituânia e San Marino para garantir sua vaga entre os 16 classificados para a Eurocopa. A primeira partida da chave para a competição vai ocorrer no dia 8 de setembro, contra os suíços, fora de casa. Já a Irlanda encontra-se em situação mais complicada. Pelo Grupo D, o time do técnico Martin O'Neill terá de passar por Alemanha, Polônia, Escócia, Geórgia e Gibraltar, caso deseje ir para a França, onde a competição será realizada.