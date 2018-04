Seleção inglesa desembarca no Rio e treina na praia A seleção inglesa desembarcou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro para o amistoso diante do Brasil, que será disputado no domingo, às 16 horas, no Maracanã. Os jogadores chegaram pela manhã, deram uma rápida passada no hotel para deixar a bagagem e foram para a Praia do Leme realizar um treinamento.