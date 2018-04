Seleção inglesa é como crocodilo que come técnicos, diz Wenger Ser técnico da seleção da Inglaterra é como colocar a cabeça na boca de um crocodilo, afirmou neste sábado o treinador do Arsenal, Arsene Wenger. O francês afirmou não estar interessado em substituir Steve McClaren no comando da seleção inglesa. McClaren foi demitido na quinta-feira depois que a Inglaterra não se classificou para a Eurocopa 2008. "É como um crocodilo", disse Wenger, formando uma mandíbula com as mãos. "Quando quatro ou cinco já pularam lá dentro e foram comidos, o sexto diz: 'Não vou pular lá." Falando após a vitória em casa do Arsenal por 2 x 0 sobre o Wigan, que deu ao time de Londres uma vantagem de três pontos na liderança do Campeonato Inglês, Wenger afirmou que ficaria feliz em dar conselhos para a Associação Inglesa de Futebol, se for convidado, mas acrescentou que "não há muitos candidatos (ingleses)." Ele disse acreditar que era uma questão de princípios que o próximo técnico da seleção fosse inglês. "A seleção representa o país, a cultura de um país e seu líder deveria ser (inglês)", afirmou Wenger. Ele afirmou ter ido dormir "muito triste e chocado" depois da derrota de quarta-feira da Inglaterra para a Croácia por 3 x 2, em Wembley. "Foi uma frustração grande e eu estou nesse negócio tempo suficiente para antecipar o que vem a seguir -- punições e sacrifícios imediatos de pessoas." "Imediatamente, no presente, o fracasso do time em se classificar é uma lástima. No futuro, para a próxima Copa do Mundo, no entanto, pode ser uma vantagem, se as medidas corretas forem tomadas agora", disse ele. "Eu não quero chegar e dizer quais seriam essas medidas, mas acredito que a Federação Inglesa precisa pensar bem no que aconteceu e encontrar soluções." "Eles não podem apenas escolher um novo técnico e pensar que a Inglaterra vencerá a Copa do Mundo em 2010." Ele lembrou a experiência de seu próprio país. que não se classificou para a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, mas venceu o torneio em 1998, jogando em casa, e também conquistou a Eurocopa de 2000. "Não massacrem os jogadores, porque a seleção inglesa tem bons jogadores", disse ele, acrescentando no entanto que a Inglaterra.