Seleção inglesa treinará em Rustemburgo na Copa

"As instalações estão OK. Haviam alguns problemas com os campos, mas eu falei com o pessoal de lá e eles estarão OK para junho, quando estaremos na África do Sul", disse Capello. "Nós achamos que Rustemburgo era o melhor lugar para a gente. É calmo, bom em segurança e perto do estádio onde jogamos o primeiro jogo", concluiu o treinador.

A Inglaterra está no Grupo C da Copa, ao lado de Estados Unidos, Argélia e Eslovênia. O primeiro jogo dos ingleses é justamente em Rustemburgo, cidade ao norte de Johannesburgo e que fica 1.153 metros acima do nível do mar. O time de Capello enfrenta na estreia a seleção norte-americana, no dia 12 de junho, no Estádio Royal Bafokeng.

Na sequência do Mundial, a Inglaterra encara a Argélia no dia 18, na Cidade do Cambo, e encerra sua participação na primeira fase da Copa diante da Eslovênia, no dia 23 de junho, em Port Elizabeth.