Seleção: ingressos esgotados em Belém Já estão esgotados os 43 mil ingressos colocados à venda para o jogo da Seleção Brasileira contra a Venezuela, na próxima quarta-feira, no estádio do Mangueirão, em Belém. A expectativa é grande para ver o time comandado por Carlos Alberto Parreira, que deixa La Paz neste domingo à noite em um vôo fretado para desembarcar no Pará durante a madrugada de segunda-feira. A Seleção realiza um treino terça-feira, no Mangueirão. Os portões serão abertos ao público e a expectativa é de que 25 mil pessoas lotem as arquibancadas para ver os craques brasileiros de perto. O ingresso é um quilo de alimento. As entradas para a partida estão esgotadas desde a última quinta-feira. A cidade está cheia de turistas por causa das comemorações religiosas do Círio de Nazaré, que hoje reuniu mais de 2 milhões de pessoas na romaria entre a Catedral da Sé e a Praça do Santuário. Durante o percurso, era possível perceber vários fiéis com a equipe da equipe verde-amarela. A Prefeitura da cidade ainda não havia se decidido sobre a instalação de telões nos principais pontos turísticos de Belém para exibir a partida. Também não foi definido ainda se haverá algum tipo de show dentro do estádio antes do início da partida, como tem sido praxe em jogos no país.