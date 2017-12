Seleção: ingressos estão esgotados Os ingressos para a partida da seleção brasileira, quarta-feira, em Porto Alegre, contra o Paraguai, já estão esgotados. Segundo a Federação Gaúcha de Futebol, as 49 mil entradas colocadas à venda já foram vendidas. O ingresso mais barato, o da arquibancada, custa R$ 20,00. As cadeiras laterais custam R$ 40,00 e as centrais R$ 50,00, mas a partir de agora só podem se encontrados nas mãos de cambistas. Em alguns casos, pelo dobro do preço. O Brasil ocupa a quarta colocação nas eliminatórias da Copa do Mundo, com 21 pontos. Os paraguaios estão em segundo, com 26.