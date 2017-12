Seleção inicia treinos na Granja Comary A Seleção Brasileira se reuniu na manhã desta sexta-feira no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e seguiu de ônibus para a Granja Comary, em Teresópolis, onde ainda hoje inicia os treinamentos para as duas próximas partidas do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, quarta-feira, contra a Argentina, no Mineirão e dia 6, contra o Chile, em Santiago. Na saída do aeroporto, o lateral-direito Cafu disse que, por estar jogando em casa, a Seleção deve ser considerada favorita, mas será preciso muito cuidado com o time argentino. ?Nós temos que trazer o favoritismo para dentro de campo. Jogando em velocidade, com tranqüilidade, mas respeitando o adversário?, disse o capitão. ?Temos de partir para cima deles, sabendo o que temos de fazer. Vai ser preciso limitar os espaços e não deixar com que eles joguem?, ensinou. O meia Zé Roberto disse não estar preocupado com a boa fase de vários jogadores de meio-campo e o com o conseqüente aumento da concorrência naquele setor do time. Ele lembrou que quanto melhor for a atuação de atletas como Julio Baptista, Felipe ou Edu, será melhor para a equipe. ?Será muito melhor. O técnico terá mais opções para montar a equipe que ele considera ideal?, argumentou. Alguns jogadores, como o meia Juninho Pernambucano, o atacante Adriano e o lateral Junior se apresentaram no aeroporto Internacional Tom Jobim enquanto outros, como Ronaldo, o técnico Carlos Alberto Parreira e o coordenador-técnico da seleção, Zagallo seguiram de carro, direto para a Granja Comary. "À tarde, Parreira comanda o primeiro treino da equipe em Teresópolis.