Seleção irá priorizar Europa em 2005 Com tantos jogadores brasileiros atuando no futebol europeu, a CBF pretende realizar na Europa a maioria dos amistosos da seleção em 2005 e, com isso, driblar as dificuldades dos clubes em liberar os atletas. Por um acordo entre a Conmebol e a Fifa, as seleções sul-americanas não devem usar seus jogadores que atuam no futebol europeu em amistosos que forem disputados fora da Europa. Mas já pensando na preparação para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, o técnico Carlos Alberto Parreira espera contar com o grupo completo nas datas reservadas para amistosos no ano que vem. Calendário da seleção brasileira em 2005: Data Adversário Local Evento 09/02 a definir a definir Amistoso 26/03 Peru Brasil Eliminatórias 29/03 Uruguai Uruguai Eliminatórias 04/06 Paraguai Brasil Eliminatórias 07/06 Argentina Argentina Eliminatórias 16/06 Grécia Alemanha Copa das Confederações 19/06 México Alemanha Copa das Confederações 22/06 Japão Alemanha Copa das Confederações 17/08 a definir a definir Amistoso 03/09 Chile Brasil Eliminatórias 07/09 a definir a definir Amistoso 08/10 Bolívia Bolívia Eliminatórias 11/10 Venezuela Brasil Eliminatórias 12/11 a definir a definir Amistoso 16/11 a definir a definir Amistoso Segundo Jean Pierre Frankenhuis, representante da CBF na Europa, 2005 será o ano em que as seleções sul-americanas tentarão tirar o máximo proveito dos amistosos para se prepararem para a Copa de 2006. "Faz pouco sentido jogar um amistoso sem os jogadores ´europeus´ quando estes constituem uma parte importante da seleção", afirmou o representante da CBF. Datas - Considerando os jogos das Eliminatórias, amistosos e a Copa das Confederações, o Brasil deverá atuar pelo menos 15 vezes em 2005. E se garantir vaga nas finais da Copa das Confederações, que será disputada na Alemanha, a seleção de Parreira jogará mais 2 partidas. Quanto aos amistosos, a CBF conta com a disponibilidade de usar as datas reservadas pela Fifa nos dias 9 de fevereiro, 17 de agosto, 7 de setembro, além de 12 e 16 de novembro, quando as Eliminatórias em todo o mundo já terão sido concluídas. Apesar do calendário da seleção para 2005 já estar praticamente fechado, ainda faltam definir os adversários e os locais dos amistosos. Coisa que Parreira e os dirigentes da CBF estão estudando atualmente.