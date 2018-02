Seleção italiana desembarca em Portugal A seleção italiana de futebol desembarcou nesta segunda-feira em Lisboa para a Eurocopa - que será disputada entre 12 de junho e 4 de julho. A seleção estréia na competição no dia 14 de junho, contra a seleção da Dinamarca, que também chegou esta tarde ao país. Os italianos estão no grupo C da competição, completado por Bulgária e Suécia. Cerca de 500 torcedores estiveram presentes no embarque da seleção, que saiu do aeroporto de Pisa, Florença. Depois de uma viagem de cerca de três horas, os 23 jogadores e a comissão técnica se dirigiram ao hotel que servirá de base durante a Eurocopa. A Itália realizará nesta terça-feira seu primeiro treino em Portugal, no centro esportivo do Belenenses, onde a equipe realizará a maioria de seus treinamentos.