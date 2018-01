Seleção já desembarcou na Alemanha Por volta de 14h30 (horário local) - 9h30 em Brasília -, a delegação brasileira desembarcou em Frankfurt, na Alemanha, para o início da preparação para a Copa das Confederações. Jogadores e comissão técnica foram recebidos ainda na pista do aeroporto por Horst Schmidt, secretário-geral da Federação Alemã de Futebol. ?O vôo foi muito tranqüilo e estou ansioso para conhecer os novos estádios que serão utilizados na Copa do Mundo do ano que vem e a nova seleção alemã?, disse o treinador Carlos Alberto Parreira, depois de receber flores de uma recepcionista alemã. ?Vamos jogar a Copa das Confederações com os melhores jogadores e terei ainda a oportunidade de observar cinco novos atletas?, completou. De Frankfurt, a delegação seguei de ônibus para Leverkusen, escolhida como base para os treinamentos. A estréia da seleção acontecerá contra a Grécia, atual campeã européia, em Leipzig, no próximo dia 16.